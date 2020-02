Teatr: Pierwszy w Polsce monodram o biegających kobietach w Warszawie

W spektaklu zagra Angelika Olszewska, która w przedstawieniu wciela się w sześć różnych kobiet – i jest także współautorką tekstu, napisanego z Maciejem Kałachem. Za reżyserię i scenografię odpowiada Mateusz Olszewski. W jaki sposób ta trójka zachęca, aby przybiec w piątek do PROM-u?

– To miał być spektakl o kobietach kochających bieganie. Ale jest też o tych, które go nienawidzą. „O co biega kobietom” to monodram o długości 10 kilometrów. Dla kogo ten dystans jest modlitwą, sposobem na podryw, a dla kogo: atakiem szarańczy? – zapowiada spektakl odpowiedzialna za niego ekipa.

Monodram po raz pierwszy był wystawiony we wrześniu 2019 r. w Teatrze Nowym w Łodzi. Na Mazowszu można go obejrzeć wkrótce również 14 lutego (gospodarz walentynkowego spektaklu to Dom Kultury w Starych Babicach) oraz 6 marca (w Miejskim Domu Kultury w Wołominie).