Tegoroczny koncert Stinga w Warszawie odwołany przez koronawirusa. Znamy nową datę. Artysta zagra na PGE Narodowym

W sprzedaży są już bilety na przyszłoroczny koncert Stinga w Warszawie. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem serwisu organizatora. W chwili obecnej ceny zaczynają się już od 170 złotych.

Czego można spodziewać się po nadchodzącej trasie koncertowej Stinga? Wedle organizatorów koncert Sting: My Songs jest żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez Artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak również jako członka zespołu The Police. Okrzyknięty „mistrzowskim występem od początku do końca” koncert „zabiera fanów w muzyczną podróż w czasie” z hitami takimi jak „Fields of Gold”,„Shape of my Heart”,„Roxanne” i „Demolition Man”, gwarantującymi niezapomniane show.

