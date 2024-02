Tłusty Czwartek 2024 w Warszawie. Mieszkańcy stoją w gigantycznych kolejkach po świeże pączki

Tłusty Czwartek 2024 w Warszawie. Kolejki po pączki

Jak co roku w Tłusty Czwartek mieszkańcy Warszawy iustawiają się w gigantycznych kolejkach, aby kupić pączki od najlepszych cukierni i pączkarni. Przeanalizowaliśmy kilka popularnych warszawskich adresów, do których miejscowi z ochotą udają się po słodkie przysmaki. Jest to m.in.

"Cukiernia Pawłowicz" - ul. Chmielna 13,

Pracownia Cukiernicza Zagoździński - ul. Górczewska przy Kolonii Wawelberga,

A.Blikle - Nowy Świat 33

Kolejki po najlepsze słodycze towarzyszą nam w każdy Tłusty Czwartek. Warszawa od wieków miała swoje ulubione cukiernie. Dziś w kolejkach po pączki stoimy na Woli, gdzie siedzibę ma Pracownia Cukiernicza Zagoździńskich, u Bliklego na Nowym Świecie i Pawłowicz na Chmielnej. W II RP kolejki ustawiały się także w innych miejscach. Klientów gościła w nadmiarze np. cukiernia "Rzymska" przy ulicy Marszałkowskiej 99 i cukiernia "Krakowska" ulicy Marszałkowskiej 97a.