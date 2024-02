Już niedługo będziemy zajadać się przepysznymi pączkami: z cukrem pudrem, lukrem, polewą czekoladową, posypką, nadzieniem słodkim, a nawet wytrawnym... W tym roku Tłusty Czwartek przypada bowiem 8 lutego, choć - jak wiadomo - jest to święto ruchome i co roku jego data jest inna. Jak ten dzień był obchodzony kilkadziesiąt lat temu? Sprawdziliśmy, jak najsłodszy czas w roku wyglądał w latach 90. i zabieramy Was w sentymentalną podróż do przeszłości! Aby obejrzeć album, kliknijcie w zdjęcie lub przycisk poniżej: