Tragedia na Mazowszu. Wypadek samochodowy na DK50. Kierowca auta uderzył w bramę posesji. Pasażer zginął na miejscu Michał Mieszko Skorupka

Nie żyje 54-latek Ochotnicza Straż Pożarna Kownaty

W niedzielę 21 stycznia na drodze krajowej nr 50, w miejscowości Skarżyn, doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Kierowca auta osobowego wjechał w ogrodzenie jednej z tamtejszych posesji. Wskutek poniesionych obrażeń trafił do szpitala. Niestety, życia pasażera, który podróżował z nim w samochodzie, nie udało się uratować. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.