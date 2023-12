Tunelem POW w Warszawie przejechało już ponad 53 mln kierowców. Minęło dwa lata od otwarcia obiektu Michał Mieszko Skorupka

20 grudnia 2021 roku oddano do użytku kolejne 4,6 km drogi ekspresowej S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Po dwóch latach od funkcjonowania nowego odcinka trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze dane dotyczące przeprawy. Okazuje się, że od momentu otwarcia tunelu, skorzystało z niego ponad 53 mln kierowców, co daje średni dzienny ruch ok. 76 tys.