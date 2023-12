Niespodzianka dla kierowców w Warszawie. Jeszcze przed świętami cztery ulice i dwa skrzyżowania na Mokotowie zostaną otwarte

Stołeczny ratusz podał przed świętami dobre wiadomości, z których z pewnością ucieszą się kierowcy. Już w najbliższych dniach udostępniony zostanie ciąg Puławskiej, Goworka, Spacerowej i Gagarina – aż do ul. Czerniakowskiej. Ruch drogowy wróci też na kluczowe dla dzielnicy Mokotów skrzyżowanie Gagarina, Spacerowej i Belwederskiej. Będzie już można skręcić z Puławskiej w Goworka i zjechać w dół do Dolnego Mokotowa. To połączenie drogowe było niedostępne od maja – w czasie prac nad torowiskiem, jezdniami i odbudową ciepłociągu. Stopniowe włączanie ruchu drogowego na tym ciągu potrwa kilka dni.