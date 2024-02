Ulicami Warszawy przechodzi manifestacja "2 lata w obronie Ukrainy i Europy". Organizatorzy przypomnieli o ofiarach reżimu Putina

- Wychodzimy na ulice, by walczyć o bezpieczeństwo i wolność Ukrainy, Polski i Europy. To jest nasza wspólna sprawa. Wychodzimy, by pokazać Ukrainie i ukraińcom, że jesteśmy z nimi w tej walce. A światowi chcemy przypomnieć, że wsparcie Ukrainy ma krytyczne znaczenie dla całej Europy. Wierzymy, że prawdziwa solidarność przejawia się przez konkretne działania - nadanie broni, zwiększenie pomocy militarnej, zwłaszcza samolotów F-16 i rakiet dalekiego zasięgu - zaznacza Natalia Panchenko, liderka inicjatywy społecznej Euromaidan-Warszawa.