Ursynów zyska wielkie centrum handlowe. Warunek? Poszerzenie kluczowej ulicy

Nowa galeria handlowa na Ursynowie

Jest nowy projekt zagospodarowania terenów supermarketów Auchan i Obi na Ursynowie. Miasto dało zielone światło budowie wielkiej galerii handlowej między Płaskowicką a Południową Obwodnicą Warszawy. Firma Unibail-Rodamco-Westfield, czyli właściciel takich centrów handlowych, jak Arkadia, Galeria Mokotów czy Złote Tarasy, już od kilku lat starał się o zgodę na postawienie w tym miejscu kolejnego centrum. Inwestor w 2017 roku podpisał nawet porozumienie z miastem, w którym zobowiązał się do poszerzenia na własny koszt ulicy Płaskowickiej do Indiry Gandhi (ok. 60 mln zł), pod warunkiem rozbudowy istniejących niedaleko blaszaków.