Utrudnienia na A2, Warszawa. Drogowcy będą pracować cały tydzień

Utrudnienia na A2 w Warszawie - harmonogram prac

Prace będą rozbite na kilka dni - planowo mają się one rozpocząć we wtorek 10 września i docelowo potrwają do piątku 13 września. Jak podkreślają jednak przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wiele zależy od czynników pogodowych i prace mogą się przeciągnąć. Podczas tego tygodnia drogowcy mają zająć się odświeżeniem oznakowania na trasie. Dla kierowców oznacza to ryzyko tworzenia się zatorów i korków, jako że drogowcy będą zwężać trasę do jednego pasa.

Prace na A2 w Warszawie będą prowadzone między godziną 8.00 rano a 15.00. Szczegółowy opis prac znajdziecie poniżej.

Wtorek, 10 września:

godz. 8.30 zamknięcie lewego pasa na odcinku od 426. do 431. kilometra autostrady

godz. 10.30. zamknięcie lewego pasa na odcinku 421 do 426

godz. 12.30 zamkniecie szybkiego pasa na odcinku 420 do 425

godz. 14.30 zamknięcie szybkiego pasa na odcinku 425 do 430

Środa, 11 września: