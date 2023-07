Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się w najbliższych dniach utrudnień na stołecznych drogach. Wiążą się one z zakończeniem prac, rozpoczynaniem kolejnych etapów robót, ale też z weekendowymi remontami. Drogowcy i tramwajarze będą pracowali m.in. na Bielanach, Mokotowie, w Wawrze, Ursusie i we Włochach. Sprawdźcie w artykule poniżej harmonogram utrudnień.

Mokotów: frezowanie ulicy Modzelewskiego

Prywatny inwestor w najbliższy weekend wymieni nawierzchnię ulicy Modzelewskiego. Roboty rozpoczną się w piątek, 28 lipca, o godzinie 18:00 i potrwają do niedzieli, 30 lipca. Droga będzie nieprzejezdna od alei Wilanowskiej do ulicy Maleckiego. Na remontowanym odcinku będzie obowiązywał zakaz parkowania - także w zatokach postojowych. Zamknięty odcinek będzie można objechać - aleją Wilanowską do Wołoskiej lub aleją Niepodległości i Domaniewską. Objazdami pojadą autobusy linii 174, N34, N36 i N86. UM Warszawa

Wawer: remont nawierzchni ulicy Panny Wodnej

Po zakończonej budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Panny Wodnej przyszedł czas na remont nawierzchni jezdni. W nocy z piątku na sobotę, z 28 na 29 lipca, warszawscy drogowcy zamkną ulicę Panny Wodnej na odcinku od ulicy Zegrzyńskiej (bez skrzyżowania z tą ulicą) do ronda Zegarmistrza Gałeckiego. Wyłączenie z ruchu obejmie całe rondo - także wjazdy i zjazdy od strony ulicy Mrówczej i Mozaikowej. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Trakt Lubelski, Zwoleńską i Patriotów. W poniedziałek, 31 lipca, od godziny 5:00 kierowcy wrócą już na wyremontowany odcinek drogi.

W czasie remontu autobusy linii 161, 213 i 219 będą kursowały objazdami.

Bielany: otwarta ulica Nocznickiego; zamknięta ulica Sokratesa

Miejscy drogowcy kończą remont ulicy Nocznickiego i przywracają na niej ruch dwukierunkowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 30 na 31 lipca, równocześnie z otwarciem tej drogi, tramwajarze zamkną przejazd na ulicy Sokratesa. Będzie to oznaczało brak możliwości wjazdu w tę ulicę od strony skrzyżowania z Wólczyńską i Conrada. Wraz z zamknięciem przejazdu na ulicy Sokratesa autobusy linii 114, 121, 203, 210, 250, 409, N02, N58, Z12 i Z33 - między pętlą Metro Młociny a ulicą Wólczyńską - pojadą bezpośrednio Nocznickiego, z pominięciem Sokratesa i odcinka trasy na Wólczyńskiej. Nadal będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu wprowadzona na czas remontu przejazdu tramwajowego w rejonie ulicy Aspekt. UM Warszawa

Włochy: kompleksowa przebudowa Szyszkowej

Na początek drugiego miesiąca wakacji dzielnica Włochy zaplanowała start przebudowy ulicy Szyszkowej. We wtorek, 1 sierpnia, o godzinie 7:00 droga zostanie wyłączona z ruchu na fragmencie od Dzwonkowej do Działkowej. Prace drogowe w tym miejscu połączono z budową sieci wodociągowej i sanitarnej. Poza wymianą nawierzchni, zostaną ułożone też nowe chodniki, przebudowane przystanki i wytyczona droga dla rowerów łącząca dzielnicę z gminą Michałowice. Prace będą prowadzone etapami.

Objazd zostanie poprowadzony Alejami Jerozolimskimi i dalej ulicą Łopuszańską oraz aleją Krakowską. Utrudnienia można także ominąć, jadąc przez Opacz i Raszyn. Przejście dla pieszych przez i wzdłuż ulicy Szyszkowej będzie cały czas zapewnione i dostosowane do postępu prac. Linia autobusowa 220 będzie kursowała na trasie skróconej do ulicy Rebusowej. Drogowcy z Włoch przygotowują się także do naprawy poprzecznej ulicy - Działkowej.

Ursus: remont Warszawskiej

Przez dwa kolejne weekendy drogowcy będą pracowali nad nową nawierzchnią ulicy Warszawskiej. Droga będzie zamknięta na odcinku od Gierdziejewskiego do Władysława Jagiełły. Ulica Elżbiety Rakuszanki straci połączenie z Warszawską. Wykonawca zapewni możliwość dojazdu do posesji. Objazdy będą prowadziły ulicą Gierdziejewskiego do Balickiej i dalej Władysława Jagiełły lub Czerwoną Drogą do Orłów Piastowskich. Prace będą prowadzone 29-30 lipca oraz 5-6 sierpnia. Tymczasowe zasady ruchu, za każdym razem, będą wprowadzane w nocy z piątku na sobotę. Podstawowa organizacja będzie natomiast przywracana przed poniedziałkowym porankiem (około godziny 5:00).