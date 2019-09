Utrudnienia Warszawa 31.05 - 2.06. Warszawska Masa Krytyczna, Dzień Dziecka, The Color Run, Nightskating

Najwięcej wydarzeń zaplanowano na sobotę 1 czerwca . Nic dziwnego, tego dnia obchodzimy przecież Dzień Dziecka. W całym mieście będą odbywać się różnego rodzaju imprezy i pikniki. W ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się duża impreza, która sprawi, że już od piątku od godz. 22.00 do soboty do godz. 23.59 zamknięte dla ruchu będą Al. Ujazdowskie na odcinku od pl. Na Rozdrożu do ul. Bagatela. Kierowcy jadący Al. Ujazdowskimi od strony centrum na pl. Na Rozdrożu będą musieli skręcić w al. J.Ch. Szucha. Z kolei jadący ul. Belwederską w kierunku centrum będą musieli skręcić w ul. Bagatela (możliwy będzie skręt w lewo). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. J. Ch. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa. Taką trasą pojadą autobusy linii: 116, 166, 180, 195, 400 i 503.

O 22:00 wyruszy prawdziwe wyzwanie, czyli Nightskating Extreme. Śmiałkowie zmierzą się z trasą prowadzącą przez kilka dzielnic Warszawy. Łącznie trasa będzie liczyć aż 55 km i przebiegnie ulicami Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – al. „Solidarności” – al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – J. Słowackiego – Marymoncka – most M. Skłodowskie-Curie – al. płk. R. Kuklińskiego – Modlińska – most gen. S. Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdańskie – R. Sanguszki – Zakroczymska – Szymanowska – most Gdański – Jagiellońska – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – R. Siwca (postój około 20 minut na błoniach PGE Narodowego) – Sokola – Zamoście – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski – al. Józefa Becka – al. Polski Walczącej – J. Nehru – J. Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza – Bracka – Mazowiecka – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście. Według planów Nightskating Extreme zakończy się w okolicach 2-3 w nocy!