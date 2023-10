Van Gogh & Friends w Warszawie. Pierwsza taka wystawa w Polsce

VAN GOGH & Friends - otwarto niezwykłą wystawę w Warszawie

Tysiące obrazów w wyjątkowej odsłonie

Wystawa VAN GOGH & Friends – The Immersive Experience jest nie tylko okazją do podziwiania dzieł sztuki, ale także do aktywnego uczestnictwa w nich. Widzowie mogą wejść do wnętrza obrazów, dotknąć ich elementów czy zrobić sobie zdjęcie z ulubionym dziełem. Czas zwiedzania wystawy to około 2 godziny.