W Warszawie kręcą film, którego boją się banki. "Banksterzy" pokażą kulisy afery z kredytami we frankach [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Warszawie kręcą film, którego boją się banki

- Film jest o tragedii frankowiczów, o tym jak funkcjonował system bankowy w tamtych czasach oraz o tym, co się złożyło na to, że po tylu latach mamy tego silne konsekwencje – opowiada nam Marcin Ziębiński, reżyser filmu „Banksterzy”, do którego trwają obecnie zdjęcia w Warszawie.

To będzie pierwsza w historii krajowego kina produkcja, ukazująca kulisy największej afery finansowej III RP. Dramatyczne konsekwencje odczuwają do dziś miliony Polaków. Film „Banksterzy” pokaże zarówno międzynarodowe mechanizmy, które doprowadziły do wprowadzenia toksycznych pożyczek, jak również drobiazgowo zaplanowane manipulacje banków, zachęcających klientów do korzystania ze szkodliwych usług. Pełen napięcia, emocji i ludzkich dramatów obraz został zainspirowany prawdziwymi historiami osób, które wpadły w pułapkę kredytów we frankach. Jego konsultantami merytorycznymi byli dawni pracownicy banków, a także specjaliści od rynku kapitałowego w Polsce oraz członkowie stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.