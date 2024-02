W Warszawie otwarto atelier diamentów. To pierwsze takie miejsce w Polsce. W środku luksusy i sztuka

House of Diamond w Warszawie

Takiego miejsca nie było nigdy w Polsce. Od połowy lutego w Warszawie można odwiedzać Atelier diamentów House of Diamond, czyli królestwo najszlachetniejszych kamieni.

To nowa polska marka, która zaprasza do świata najbardziej pożądanych kamieni świata. To pierwsze takie miejsce w naszym kraju, w którym można nabyć jedynie diamenty najwyższej klasy, najwyższej czystości i barwy potwierdzone certyfikatami największych instytutów gemmologicznych – GIA lub IGI.