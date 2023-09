W Warszawie powstają nowe mieszkania przy metrze. "Kameralne osiedle z systemem smart home"

- Osiedle Lumea 3 jest naszą odpowiedzią na potrzeby klientów. Widzimy, jak dynamicznie rozwija się warszawski Chrzanów. Metro, szkoła, planowany park czy szybki wyjazd z miasta na trasę S8. To wszystko sprawia, że to właśnie tu chcą mieszkać warszawiacy – przekazał Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Kameralne osiedle z smart home

Osiedle Lumea 3 to inwestycja z 79 mieszkaniami.

"Na elewacji pojawi się biel i grafit, a całość podkreślą stylizowane balustrady balkonów oraz tarasów z detalem w kolorze mosiądzu. Charakterystyczną cechą inwestycji są także duże okna, dzięki którym każde z mieszkań będzie bardzo dobrze nasłonecznione. Kolejny znak rozpoznawczy Osiedla Lumea 3, podobnie jak Lumea oraz Lumea 2, to przestronne tarasy przynależne do mieszkań na ostatniej kondygnacji" – czytamy.

Wśród 79 mieszkań znajdą się kawalerki, lokale 2-, 3- i 4-pokojowe o rozkładach od 27 do 102 mkw. Do każdego z nich będzie przynależał ogródek, balkon lub taras.

Osiedle Lumea 3 to pierwsza inwestycja, w której deweloper wprowadzi system automatyki mieszkaniowej Appartme zwiększający bezpieczeństwo lokalu, a także pozwalający oszczędzać energię. Daje to możliwość zdalnego lub analogowego sterowania temperaturą czy światłem. System wyłącza również dopływ wody w mieszkaniu pod nieobecność właścicieli, chroniąc je przed zalaniem, a także odcina dopływ prądu do gniazdek, kiedy to niezbędne, wyłączając podłączone do nich urządzenia.

- Appartme to kolejne udogodnienie dla naszych klientów. Inteligentne domy stają się w Polsce standardem, dlatego i my idziemy w tym kierunku, rozwijając smart home w naszych inwestycjach – podkreślił Cezary Grabowski.

Ponadto na terenie inwestycji zaplanowano instalację stacji do ładowania samochodów elektrycznych, parkingi rowerowe, domki dla owadów i poidełka dla ptaków.