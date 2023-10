W Warszawie zaprezentowano prototyp wyspy jądrowej. Moduł reaktora stanął pod stadionem PGE Narodowym

Była to część w pełni modułowego projektu elektrowni, która może zapewnić bezpieczną, stabilną i bezemisyjną energię w perspektywie kilku lat. Spółka współpracuje obecnie z firmami energetycznymi, partnerami przemysłowymi oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Last Energy Polska podpisała umowy sprzedaży energii z ponad 50 jednostkami elektrowni PWR-20 w Europie, w tym z 20 w Polsce .

Założyciel Last Energy: Polska to dla nas jeden z najważniejszych europejskich rynków

Założyciel i CEO Last Energy, Bret Kugelmass, podkreśla, że transformacja energetyczna, która czeka Polskę, to zarówno wyzwanie, jak i szansa dla sektora nowoczesnych technologii.

Polska to dla nas jeden z najważniejszych europejskich rynków, gdzie strategia rozwoju energii jądrowej jest filarem transformacji energetyki zawodowej i przemysłowej. Ponadto położenie geograficzne Polski oraz trendy makroekonomiczne, w tym geopolityczne, czynią z niej idealne miejsce, by stać się regionalnym hubem dla naszej technologii - mówi Kugelmass.

Fundamentalną częścią elektrowni, będącą przedmiotem demonstracji na PGE Narodowym, jest lekkowodny reaktor ciśnieniowy. Projekt Last Energy bazuje na technologii stosowanej w ponad 300 obecnie działających reaktorach na świecie. Ze względu na niewielki rozmiar i moc reaktora (20 MWe) elektrownia może być chłodzona powietrzem, a obszar potrzebny do realizacji projektu to jedynie 5 ha. Dzięki temu SMRy Last Energy mogą wkrótce stać się uniwersalnym źródłem mocy dla wielu odbiorców. Spółka planuje wpłynąć na polski przemysł i na zawsze zmienić nasz krajobraz energetyczny.