Warszawa Gdańska z lepszą obsługą pasażerów. Powstaną długie wiaty i nowe przejście. Jest przetarg

- Warszawa Gdańska to ważna stołeczna stacja, która pozwala na czas dużych inwestycji dojechać sprawnie pociągiem do stolicy. Będzie też ważnym punktem przesiadkowym podczas modernizacji warszawskiej linii średnicowej. Codziennie umożliwia dojazd tysiącom pasażerów do Warszawy, dlatego chcemy zwiększyć możliwości lepszej obsługi pasażerów na stacji – wskazał Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury.