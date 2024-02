Warszawa i dwie gminy porozumiały się w sprawie drogi dojazdowej do trasy S7. Ten odcinek trasy powstanie dopiero za kilka lat

Warszawa dogadana z sąsiednimi gminami

Trasa po 2030 roku?

Jak zapewnia ratusz, środki na pokrycie koszty realizacji inwestycji zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. - Nowa, wspólna inwestycja pozwoli na to, żeby mieszkańcy Izabelina i Starych Babic mogli łatwiej włączyć się w trasę S7 i szybciej dotrzeć do Warszawy. Natomiast mieszkańcy stolicy zyskają wygodny dojazd do Puszczy Kampinoskiej – mówił prezydent Warszawy. Z inwestycją nie muszą się jednak spieszyć, bo jak wynika z planów drogowców, o których pisaliśmy pod koniec zeszłego roku, trasa do Warszawy dotrze po 2030 roku.

W 2027 roku S7 zostanie dociągnięta do miejscowości Kiełpin, tuż przy wspomnianych miejscowościach. Oznacza to, że cały ruch z "ekspresówki" wleje się do Łomianek, a potem do samej Warszawy. To 12,9 kilometrów trasy, na której znajdą się aż dwa tunele (każdy kilometrowy), a także spora estakada. Droga będzie miała po trzy, a miejscami aż po cztery pasy ruchu. Na końcu połączy się z Trasą Armii Krajowej (S8). GDDKiA przymierza się dopiero do prac projektowych dla tego odcinka. Ze względu na skomplikowanie, wykonawca będzie miał na to aż 41 miesięcy. To oznacza, że jeśli umowa zostanie podpisana na początku przyszłego roku, kontrakt zakończy się dopiero w 2026. I wtedy będzie można szukać wykonawcy. Dlaczego? Szczegóły opisujemy poniżej.