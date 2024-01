Część drogi nareszcie zyska chodniki

W 2024 roku sejmik województwa przeznaczy na drogi 342 miliony złotych. Wśród inwestycji znalazła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie do ul. Julianowskiej w Piasecznie. Droga ma zyskać chodniki, drogę rowerową i odwodnienia, a także zwiększyć bezpieczeństwo: ronda i sygnalizację świetlną. - To dla mieszkańców także bardzo ważna inwestycja. Niemniej niż ta w kierunku Nowej Woli. Obecnie nie ma tam nawet chodników. Nowa droga ma znacznie poprawić bezpieczeństwo - mówił nam Daniel Putkiewicz burmistrz Piaseczna w 2022 roku.

Wciąż brakuje łączników między nowo wybudowaną trasą S7 na południe od Warszawy, a ulicą Puławską w Warszawie i Piasecznie. W obrębie stolicy tę rolę pełni zniszczona ulica Karczunkowska, nad którą remontem trwają prace, ale zajmą jeszcze przynajmniej kilka lat. Niestety wygląda na to, że perspektywa nowej drogi wojewódzkiej 721 jest równie odległa. Nie zmieniło się nic od października 2022 roku kiedy ostatni raz pisaliśmy na ten temat - trwają prace projektowe. Jednocześnie Sejmik Mazowsza chwali się, że doinwestuje inny odcinek tej drogi.

Korki pomiędzy Puławską a trasą S7

Problemem jest jednak DW 721 dalej w kierunku zachodnim. Nakładają się tam bowiem dwa problemy. Znacznie zwiększył się ruch na tej drodze po otwarciu trasy S7 z Warszawy w kierunku Krakowa. Mniej więcej w połowie drogi między Puławską a trasą ekspresową drogę przecina przejazd kolejowy. Trasą przejeżdża coraz więcej pociągów, szczególnie podmiejskich i ruch jest często wstrzymywany przez co tworzą się korki. DW 721 miała zostać wybudowana w nowym śladzie jako droga dwujezdniowa z wiaduktem nad torami kolejowymi. O ile można dyskutować, w zależności od liczby pojazdów, które korzystają z drogi, czy potrzebna jest tu droga dwujezdniowa to wiadukt z pewnością usprawniłby ruch.

- Projektujemy teraz pierwszy odcinek, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Mamy już wybraną firmę, na dniach podpiszemy umowę. Na razie jednak nie jestem w stanie podać jakichkolwiek konkretnych dat. Nie jesteśmy na takim etapie, żeby można mówić o zakończeniu przygotowania dokumentacji lub zgłaszać wniosek o ZRID - mówi nam Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Warszawie.

Wygląda na to, że ani ulica Karczunowska ani DW 721 może nie być gotowa na 2026 rok. Ogranicza to przynajmniej częściowo możliwość przejęcia ruchu przez trasę S7 z ul. Puławskiej na odcinku od węzła "Lotnisko" do węzła "Lesznowola".