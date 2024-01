Co dalej z linią kolejową do Modlina? Trwają prace projektowe i przygotowania do wykupu gruntów

W budżecie województwa mazowieckiego zostały zarezerwowane środki na budowę linii kolejowej do lotniska w Modlinie - łącznie ponad 32 miliony złotych, z czego w 2024 roku roku 2 miliony zł. W ubiegłym roku wybrano projektanta tej linii oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. To prawdopodobnie robocza nazwa stacji. Nadawanie tak długich nazw przystankom nie jest popularną praktyką i może utrudniać też ich identyfikację podróżnym.

Linia kolejowa do Modlina - szczegóły

Projekt obejmuje budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Jej długość wyniesie ok. 5,8 km. W ramach inwestycji planowana jest także budowa naziemnej stacji kolejowej. Wiemy z zawartego w postępowaniu przetargowym Opisu Przedmiotu Zamówienia, że przewiduje się w Modlinie naziemną stację z peronem wyspowym dwukrawędziowym, a nie jak wcześniej spekulowano podziemną stację pod terminalem. Będzie to też stacja czołowa. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 metrów. To stacja z której dzisiaj pasażerowie dojeżdżają z lotniska autobusami.