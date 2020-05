Coraz więcej osób na przystankach, ciasno w komunikacji miejskiej. Warszawa wraca do pracy. Nie ma szans na utrzymanie zakazów dotyczących autobusów i tramwajów. Ale co czekać nas będzie w biurach? Korporacje już przygotowały dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Warszawa wraca do pracy

Tłumy na przystankach. Co z zasadami bezpieczeństwa?

-słyszę od pracownika jednej z warszawskich korporacji. -- taką informację przekazało kierownictwo innej firmy z tzw. "Mordoru".Warszawskie korporacje powoli przygotowują się na "powrót do normalności". Będzie to jednak zupełnie inna praca niż przed rozpoczęciem epidemii. –– mówi Małgorzata Michalczyk, dyrektor ds. administracji, Colliers International. Pozostaje pytanie:W środę rano na przystankach autobusowych był już tłok. Nasz fotoreporter, jadąc do pracy, zauważył, że limity w komunikacji miejskiej nie są przestrzegane. Na przystankach autobusowych i tramwajowych widać coraz więcej osób. W komunikacji miejskiej co drugie miejsce powinno być wolne. Jak widać, tramwaje jeżdżą pełne, zasada odstępu 1,5 metra od pasażerów, nie jest zachowana. Nie ma też wolnych miejsc. To nie wina ZTM-u czy poszczególnych przewoźników. Warszawa po prostu wróciła do pracy. Także ci, którzy do tej pory korzystali z roweru (a przypomnijmy, że od 6 maja można wypożyczać Veturilo), z powodu brzydkiej pogody wsiedli do komunikacji miejskiej.

