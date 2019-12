Warszawa podsumowuje sezon Veturilo. Sześć milionów wypożyczeń w 2019 roku

Kiedy najchętniej korzystamy z miejskiej wypożyczalni rowerów? Najwięcej użytkowników wypożycza jednoślady podczas pierwszych słonecznych dni roku. Na przestrzeni minionego sezonu rekordowymi miesiącami były kwiecień i czerwiec, kiedy liczba wypożyczeń przekroczyła 900 tys. Oznacza to, że codziennie odnotowywano odpowiednio 31,9 i 30,1 tys. wypożyczeń, a każdy rower wykonał 168 i 158 przejazdów miesięcznie.

W Warszawie możemy znaleźć aktualnie równo 390 stacji umożliwiających wypożyczenie w sumie 5,7 tys. rowerów. We flocie Veturilo znajdziemy 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 110 rowerów elektrycznych. Z danych przedstawionych przez stołeczny ratusz wynika, że pojazdy Veturilo stanowią 7% całego ruchu rowerowego w Warszawie. W ósmym sezonie mieszkańcy stolicy i turyści wypożyczyli rowery dokładnie 5 953 802 razy - czytamy w raporcie urzędu miasta.

Zdarza się, że rowery miejskie zwyczajnie nie nadają się do jazdy. Nikogo nie dziwi widok wykrzywionej kierownicy czy braku pedała. Ważne jest, aby użytkownicy informowali o takich sytuacjach operatora. To znacznie przyspiesza proces naprawy pojazdów. W sumie w 2019 roku cykliści dokonali 43 tys. zgłoszeń różnego rodzaju usterek.

Jeździmy za darmo lub symboliczną złotówkę

Warszawiacy nie chcą płacić za wypożyczanie miejskich rowerów. W 2019 roku aż 77% wszystkich wypożyczeń nie przekroczyło darmowego czasu 20 minut. Z kolei kolejne 18% wypożyczeń zamyka się w przedziale od 20 minut do 1 godziny, za co system pobiera opłatę w postaci symbolicznej złotówki. Średni czas wypożyczenia w tym roku wyniósł dokładnie 22 minuty i 59 sekund.

Takie statystyki sugerują, że Veturilo to pojazd skrojony pod studencką kieszeń. Potwierdzają to również najpopularniejsze trasy, jakie odnotowano w systemie wypożyczalni. W czołówce rankingu znajdziemy trasy z metra Pole Mokotowskie na ul. Banacha (kampus UW) i ks. Trojdena (Uniwersytet Medyczny), z Marymonckiej i metra Młociny do kampusów UKSW czy z metra Ursynów na SGGW.