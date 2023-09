Warszawa. Rowerzysta zaczepiał kobiety i "prezentował im treści pornograficzne". Został zatrzymany, grożą mu 3 lata więzienia

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, dwa komputery i nośniki pamięci oraz rower i odzież, w którą był ubrany podczas zdarzenia. Następnie operacyjni przeszukali mieszkanie mężczyzny, w którym zabezpieczyli kolejne nośniki pamięci. Po tych czynnościach policjanci przejechali z zatrzymanym do komisariatu przy ulicy Chodeckiej - przekazała kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci z wydziału kryminalnego na Targówku szukali rowerzysty, który na początku lipca prezentował treści pornograficzne młodym kobietom. Mężczyznę zarejestrowała jedna z kamer na przystanku autobusowym na Pradze-Północ, gdy podjechał do kobiety, wyświetlił jej film pornograficzny i odjechał. Jego wizerunek został opublikowany na stronach policji i w mediach.

W środę, 6 września, służby doprowadziły 54-latka na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam 54-latek usłyszał zarzut karny. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi w jakiejkolwiek formie. Za przestępstwo, o które mężczyzna jest podejrzewany, może trafić do więzienia na 3 lata.