Warszawiacy krytykują dużą liczbę remontów w mieście. Ratusz: dokładamy starań, by nie utrudniać życia mieszkańcom Michał Mieszko Skorupka

Widok robotników na warszawskich ulicach to w ostatnim czasie norma. W mieście ciężko znaleźć dzielnicę, w której nie odbywają się żadne prace remontowe. Wśród mieszkańców stolicy nie brakuje opinii, że w celu poprawienia ich komfortu, część działań powinno odłożyć się w czasie. Narzekają oni m.in. na hałas i problemy w komunikacji. Do głosów krytyki za pośrednictwem naszego portalu odniósł się Jakub Leduchowski ze stołecznego Ratusza. Urzędnik podkreślił, że władze Warszawy robią wszystko co w ich mocy, by inwestycje prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie mieszkankom i mieszkańcom stolicy.