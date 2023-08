Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom 2023. Gdzie jeździ się najlepiej? Warszawa wypadła poza podium

Wśród największych polskich miejscowości zdecydowanym liderem w ogólnej klasyfikacji jest Gdańsk. Tuż za nim uplasował się Kraków. Podium zamykają ex aequo Szczecin i Bydgoszcz. Warszawa w tym roku znalazła się poza podium, zajęła czwarte miejsce, czyli spadła o jedno miejsce w porównaniu z zeszłym rokiem.

Stolicę nadal możemy określać mianem miasta nowoczesnego, które stawia na idee zrównoważonego transportu. Świadczy o tym duża liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych i dostępność systemów carsharingowych. Do dyspozycji kierowców jest aż 17 stref Park & Go z prawie 4700 miejscami, co nieco rekompensuje wysokie opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania - napisano w raporcie.