Warta Pamięci. Na warszawskich Powązkach oddano hołd Polakom zamordowanym przez sowietów na wschodzie kraju

W sobotę 16 września na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbyła się I edycja akcji "Warta Pamięci", która ma na celu oddanie hołdu zamordowanym Polakom na wschodzie kraju. Uroczystości miały miejsce przy Krzyżu Katyńskim.

Wydarzenie, które dzisiaj się odbywa to "Warta Pamięci". Jesteśmy tu dzisiaj po to aby pamiętać, co się wtedy wydarzyło. Musimy pamiętać o tym, jak potraktował nas sąsiad, który miał nas wspierać. Niestety historia jak zwykle pokazała, że z tym sąsiadem nie należy zawierać układów. Należy budować nasze państwo w ten sposób, aby być gotowym, by się mu przeciwstawić - mówił podpułkownik rezerwy Jacek Jacewicz.