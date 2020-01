"Wataha" w Warszawie. Przyjeżdżają Ukraińcy i Brytyjczycy, Rosjanie i Turcy wnioskują o azyl. Deportowano 3 tys. cudzoziemców

W obrębie lotnisk w Warszawie, Modlinie, Łodzi i Bydgoszczy ruch lotniczy wyniósł ponad 23,5 mln osób. Ponad 9 mln z nich zostało odprawionych przez funkcjonariuszy straży granicznej. Do Polski najchętniej przyjeżdżają obywatele:

Kogo strażnicy najczęściej nie mogą wpuścić na terytorium RP? Najliczniejszą grupę obcokrajowców niespełniających warunków przekroczenia granicy stanowili Ukraińcy, Rosjanie, Gruzini i Chińczycy. - Główną przyczyną wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego bądź brak dokumentacji potwierdzającej cel wjazdu i warunki pobytu w naszym kraju - wyjaśnia NOSG.

Co ciekawe, największą grupą pasażerów, którym nie zezwolono na wyjazd z Polski ponownie są nasi rodacy. Dzieje się tak, ponieważ podróżni często zgłaszają się do kontroli granicznej bez dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy lub z dokumentami, które utraciły ważność.