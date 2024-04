Wielki program remontowy torowisk w Warszawie. 18 miejsc, 5 km torów. W niektórych miejscach tramwaje zwalniały niemal do zera

Wielkie remonty warszawskiej sieci tramwajowej

- Za pośrednictwem mediów chcę oczywiście wszystkich użytkowników naszych tramwajów za utrudnienia przeprosić. Jednakże jeśli chcemy mieć najwyższą możliwą jakość usługi w Polsce i najlepszą sieć tramwajową w Polsce, a myślę, że i w tej części Europy, to musimy ją regularnie modernizować - podkreślał wiceprezes Konrad Niklewicz. W tym roku remonty obejmą powyższe 18 miejsc i 5 km toru, ale w kolejnych latach ma być to jeszcze więcej, bo nawet 10 km toru pojedynczego.

- Z uwagi na stan torowiska ruszamy z dużym programem remontowym w tym roku. Te 18 punktów to wszystkie prace remontowe, modernizacyjne lub też wymiany torowiska - mówił wiceprezydent Michał Olszewski. Jak podkreślał wiceprezes spółki Tramwaje Warszawskie, Konrad Niklewicz, w ostatnich latach spółka skupiała się na dużych strategicznych inwestycjach, ale nie tylko tym żyją tramwaje, le też ciągłym utrzymywaniem swojej infrastruktury w dobrej jakości. - Chcemy zagwarantować warszawiakom jak najwyższą jakość usługi transportowej - mówił Niklewicz.

18 miejsc w całym mieście

Największe i najważniejsze miesca w szczegółch

Jednym z kluczowych miejsc jest ul. Odrowąża. Wbrew niektórym opiniom, że tramwaje wykonywały tu pewne prace, spółka odpowiada, że to niezwykle potrzebne prace modernizacyjne. Najstarsze fragmenty torowiska powstały w latach 1999-2000 i zostały niemal maksymalnie wyeksploatowane. Wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty szyny były jeszcze przytwierdzone do drewnianych podkładów. Modernizacja tego odcinka ma zapewnić wyższy standard wykonania torów, taki jak w innych miejscach stolicy, na kilkadziesiąt lat. Jak tłumaczą tramwajarze, trasa ta stanie się za kilka miesięcy jedną z najbardziej obciążonych na całej sieci w Warszawie. Wyjeżdżać i zjeżdżać do nowej zajezdni na Annopolu będzie kilkadziesiąt tramwajów na godzinę. Wymieniona zostanie też część słupów trakcyjnych, a torowisko będzie zbudowane od nowa - z odwodnieniem.