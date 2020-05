Wieżowce przejdą w tryb pandemii. „Uzbroją się”, gdy zajdzie potrzeba. Co jeszcze zmieni się w biurach?

Pandemia koronawirusa może uderzyć w rynek deweloperów biurowych. Po pierwsze firmy mniej chętnie będą chciały zmieniać siedzibę. Co ważniejsze, pracownicy zostaną w domach, by korzystać z work of home, na które jest ogromne przyzwolenie, a wręcz nacisk, przez co przedsiębiorstwa będą potrzebowały mniej przestrzeni.

Niektórzy deweloperzy już próbują dostosować się do nowych warunków. - Wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy cały arsenał najnowocześniejszych technologii, które już są implementowane w najnowszych projektach biurowych Ghelamco: The Warsaw Hub i Warsaw Unit. Pozwolą one w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych najemców oraz ich pracowników i gości, nie tylko w czasie pandemii COVID-19, ale także w przypadku podobnych zagrożeń w przyszłości – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.