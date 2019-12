Wilanów Park. Nietypowa galeria handlowa? Sklepy w zielonym ogrodzie, a obok park. Konkretów na razie brak

Miasto przystąpiło do sporządzania planu miejscowego, w którego szkicu znalazły się dwie duże działki przeznaczone pod handel, ale oddzielone, a nawet z częścią parkową. Bliżej Branickiego budować chce GTC, a za projekt odpowiada słynny architekt Thomas Pucher.

- Najważniejszą funkcją Wilanów Park jest jego wymiar społeczny – zgodnie z tym, czego oczekują mieszkańcy Wilanowa, to będzie miejsce rodzinnego spędzania czasu. Stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców dzielnicy, będąc jednocześnie atrakcyjną przestrzenią także dla mieszkańców Warszawy, a obecny kształt założeń projektowych jest wynikiem naszego dialogu ze społecznością – mówi Andre Decroix z Ceetrus Polska.

Przedstawiciele Wilanów Park tłumaczą, że nie będzie to galeria-moloch, a inwestycja typu mixed-use, czyli miks handlu, rozrywki i gastronomii.

Cała działka to aż 7 hektarów, z których prawie połowę (3 ha) ma zająć park. Deweloper zbuduje go na swój koszt, a potem będzie nim dalej zarządzał. W planach są tereny zielone , nasadzenia drzew, a także oczko wodne. Projekt parku zostanie wybrany w konkursie zorganizowanym przy współpracy z SARP-em.

Sklepy mają zająć mniej niż połowę centrum handlowego Wilanów Park, czyli maksymalnie około 30 tys. mkw. (tyle przedstawiono w złożeniach planu zagospodarowania). Na resztę złożą się m.in. restauracje, których większość znajdzie się w estetycznej oranżerii czynnej przez cały rok. Poza tym planowane jest tam kino, hotel, centrum medyczne, a nawet biura (część w co-workingu). Wszystko to znajdzie się od strony Południowej Obwodnicy Warszawy, tworząc bufor oddzielający park od hałaśliwej drogi szybkiego ruchu .

Deweloper, bojąc się negatywnej reakcji mieszkańców, na każdym kroku zaznacza, że nie zamierza robić nic, co sąsiadom mogłoby się nie spodobać. Konkretniejsze plany, które wkrótce przedstawi, chce również konsultować z lokalną społecznością.

- Wyjątkowym elementem naszego projektu będzie przestrzeń dla aktywności lokalnych mieszkańców, tzw. citizen-hub. To założenie, które wdrażamy jako firma we wszystkich nowych inwestycjach, np. w Lyonie czy Bukareszcie. Miejsce do organizacji spotkań sąsiedzkich, szkoleń, czy inicjatyw społecznych, połączonych ze strefą coworkingu. Ważny jest dla nas ciągły dialog z lokalną społecznością, dlatego w ramach dalszych etapów przygotowania projektu planujemy warsztaty urbanistyczne – tłumaczy Daniel Piotrowski, urbanista Ceetrus Polska.

Częścią tego dialogu było także spotkanie z mieszkańcami podczas wyłożenia planu zagospodarowania. Na miejscu byli przedstawiciele organizacji lokalnych. Poprosiliśmy ich o opinię na temat inwestycji. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Od dewelopera usłyszeliśmy jednak, że pomysł Wilanów Park przypadł mieszkańcom do gustu.

Kiedy możliwa będzie realizacja? Deweloper twierdzi, że potrzebuje dwóch lat, od momentu otrzymania wszystkich decyzji. Na razie nie ma jeszcze planu zagospodarowania, potem przyjdzie czas na decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Najszybciej Wilanów Park zostanie zatem otwarty w 2023 roku. O ile oczywiście procedury, a później sama budowa, nie opóźnią są.