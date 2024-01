Willa rodziny Wedlów. To tam wymyślono słynne "Ptasie mleczko". Jest tuż pod Warszawą

Przypominamy nasz tekst z lutego 2022 roku.

Drewniana willa zlokalizowana przy ulicy Hugona Kołłątaja 92 w podwarszawskim Otwocku, to jeden z tych słynnych świdermajerów, które do dziś zachwycają charakterystyczną architekturą, jak i wyborną historią. Budynek został wzniesiony na terenie dawnego folwarku Wolimontowice przed 1890 rokiem i choć widać, że czas nie obszedł się z nim łagodnie, to wciąż budzi podziw wśród okolicznych mieszkańców, jak i turystów.