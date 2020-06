Wojewódzki otwiera w środę drugą restaurację w Warszawie. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku

- W najbliższą środę zapraszamy was na otwarcie naszej drugiej restauracji w Warszawie - napisał w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki. Kolejny jego lokal pod szyldem "Niewinni Czarodzieje 2.0" powstał w prestiżowej lokalizacji. Tuż przed otwarciem sprawdziliśmy jak wygląda w środku. Szczegóły w artykule poniżej.

Kuba Wojewódzki otwiera drugą restaurację w Warszawie Kuba Wojewódzki poza swoją działalności medialną, prężnie rozwija się w gastronomii. Wraz ze swoim wspólnikiem, Józefem Krawczykiem, otwierają drugą w Warszawie restaurację (trzecią w Polsce). Trzeba przyznać, że wybrali jeden z najbardziej prestiżowych adresów. Drugi w stolicy lokal pod szyldem "Niewinni Czarodzieje 2.0" powstał w wieżowcu Złota 44. Co ciekawe, tym razem w nazwie pojawiło się dopełnienie Restclub. Na razie właściciele nie zdradzili co to będzie oznaczało w praktyce. Oficjalnie otwarcie odbędzie się w środę, 17 czerwca o godz. 20. Godzinę później usłyszymy koncert Envee & Niewinni Czarodzieje. Zobacz, jak wygląda w środku nowy lokal Wojewódzkiego

Niewinni Czarodzieje 2.0 w wieżowcu Złota 44 Nowy lokal - podobnie jak w Elektrowni Powiśle - urządzony jest w stylu loftowym, z wielką dbałością o każdy szczegół. Nie brakuje kanap i obić znanych doskonale z telewizyjnego show Kuby. Na ścianach zawisły także pamiątkowe zdjęcia z programu – m.in. z Anją Rubik oraz Robertem Lewandowskim. Uwagę przykuwa również żyrandol, który stworzony został z… kieliszków do wina. Na razie nie zdradzono menu, więc nie wiemy, czy będziemy mogli zjeść dokładnie to samo co przy Zajęczej 2B.

- Obaj jesteśmy smakoszami, hedonistami i poszukiwaczami wrażeń. No i obaj jesteśmy po trzydziestce. Naszym mottem jest hasło: "Największym ryzykiem jest nieponoszenie ryzyka" - czytamy na stronie internetowej. Nazwa lokalu wzięła się od filmu Andrzeja Wajdy. - To najbardziej nieoczywisty, niewajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia - Modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No może z wyjątkiem tych zobowiązań Miejsca nieoczywistego - opowiadali założyciele miejscówki.