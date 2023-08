Wykoleił się pociąg jadący do Warszawy

Do wykolejenia doszło na szlaku kolejowym niedługo po wyjechaniu przez pociąg z dworca, ok. dwustu m za tunelem Fieldorfa Nila. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, będzie go ustalać m.in. specjalnie powołana komisja.

Jak powiedział PAP Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK, pociągiem jechało do Warszawy ok. 150 osób; jak podał wszystkie zostały zabrane komunikacją zastępczą przygotowaną przez PKP Intercity i powinny do stolicy dotrzeć autobusami.

Ruch pozostałych pociągów nie tylko w kierunku Warszawy, ale też Ełku i Bielska Podlaskiego jest wstrzymany.