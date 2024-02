Wynajmowali nieistniejące mieszkania, brali zaliczki i znikali. Oszuści z Warszawy zostali zatrzymani przez policję

Oszustwa przy wynajmie mieszkań w Warszawie. Brali zaliczki i znikali bez śladu

Padłeś ofiarą oszustwa? Zgłoś się na policję

Policjanci przestrzegają jednocześnie wszystkich, którzy w podobny sposób będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzały dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzić tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję.