Wypadek tramwajów w Warszawie. Zderzenie na moście Gdańskim. Cztery osoby w szpitalu

W piątek po godz. 8 rano doszło do zderzenia tramwajów na moście Gdańskim. Do wypadku doszło między tramwajem linii 6 i 1 jadącymi w kierunku centrum. Spore utrudnienia dla pasażerów.

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów w Warszawie

Linia 1 w kierunku Banacha / Pl. Narutowicza kursuje trasą : Starzyńskiego, Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Okopowa, Towarowa. Linia 6 w kierunku Metra Młociny: Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Stawki, gen. Andersa. Linia 18 w kierunku PKP Służewiec: Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Marszałkowska. Linia 28 w kierunku Os. Górczewska: Targowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II.