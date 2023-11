Wypadek w Alei Wilanowskiej. Autobus miejski zderzył się z samochodem. Są duże utrudnienia w ruchu

Jak przekazał w rozmowie z nami podkom. Jacek Wiśniewski ze stołecznej komendy, kierowca bmw w wyniku utraty kontroli nad pojazdem uderzył bokiem auta w czoło autobusu.

Ostatecznie do szpitala trafiło sześć osób. Co do ich stanu, nie wypowiadamy się na tę chwilę [godz. 13.47 - przyp. red.]. Stan poszkodowanych był bardzo poważny - powiedział podkom. Wiśniewski.