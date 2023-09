Wypadek w Jankach pod Warszawą. Podmiejski autobus wpadł do rowu. Jedna osoba w szpitalu Michał Mieszko Skorupka

Podmiejski autobus linii 707 wpadł w środę rano do rowu w Jankach pod Warszawą. W pojeździe znajdowały się trzy osoby. Jeden z pasażerów został przetransportowany do szpitala. W związku z wypadkiem, kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na wjeździe do Warszawy.