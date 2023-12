Wypadek w Warszawie. Zderzenie dwóch autobusów na Pradze-Północ. Kierowcy pojazdów trafili do szpitala Michał Mieszko Skorupka

Zderzenie dwóch autobusów Komenda Stołeczna Policji

Na warszawskiej Pradze-Północ doszło do wypadku z udziałem dwóch autobusów. Jeden z nich to pojazd stołecznej komunikacji miejskiej. W wyniku zdarzenia, ranni kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu pracuje policja. Utrudnienia w okolicach ulic Szwedzkiej i Stalowej mogą potrwać około godziny.