Wypadek w warszawskim Wilanowie. Nastolatki jadąc we dwie na jednej hulajnodze zderzyły się z mężczyzną. Poszkodowany trafił do szpitala Michał Mieszko Skorupka

W warszawskim Wilanowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Nastolatki jadąc we dwie na jednej hulajnodze, zderzyły się z mężczyzną poruszającym się podobnym pojazdem. W wyniku wypadku, ranny 30-latek został przewieziony do szpitala. Nieletnie trafiły w ręce mundurowych.