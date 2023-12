Wyposażenie śródmiejskiej biblioteki w Warszawie trafiło do rejestru zabytków. Chodzi o meble i żyrandole

Zarówno meble jak i sprzęty pomocnicze charakteryzują się funkcjonalnością i zostały dostosowane do działalności biblioteki i czytelni oraz potrzeb.

- Meble zdobione są intarsją i dekoracyjnie zestawionych oklein o różnorodnych układach słojów. Przedmiotowy zespól mebli z lat 50. XX w., stanowiących wyposażenie pomieszczeń oraz obiektów metaloplastycznych posiada wartości artystyczne i historyczne uzasadniającego jego wpis do rejestru zabytków ruchomych, a ich trwałe zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie społecznym – wyjaśnił konserwator zabytków. – Ze względu na odbudowę pierzei rynku z zachowaniem historycznego charakteru elewacji oraz wnętrz, metaloplastyka oraz meble zaprojektowane do pomieszczeń znajdujących się w przedmiotowej kamienicy nawiązują do tradycyjnych wzorców historycznych i rustykalnych – dodał.