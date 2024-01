Zabójstwo pod Warszawą. Policja zatrzymała 32-letniego syna ofiary. "Zadzwonił i powiedział, że doszło do kłótni"

Do zdarzenia doszło 23 stycznia, we wtorek przed północą. Dyżurny komendy w Ostrowi Mazowieckiej niedaleko Warszawy odebrał zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że doszło między nim, a jego ojcem do kłótni prawdopodobnie w czasie picia alkoholu.

Na miejscu zjawili się ostrowscy policjanci, którzy znaleźli nietrzeźwego 32-latka. Mężczyzna miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Na podłodze w mieszkaniu leżał 63-latek, nie dający oznak życia. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 63-latka.