Zaginiony Krzysztof Dymiński. Pojawił się nowy trop, chodzi o nagranie z drogi w Wielkopolsce. "Łudząco podobny"

Na nagraniach z monitoringu widać było, jak wsiada w linię M2 na Rondzie Daszyńskiego. Potem (prawdopodobnie na Świętokrzyskiej) wysiada, by finalnie linią M1 trafić na stację Dworzec Gdański. Ostatni raz widziany był w okolicach Mostu Gdańskiego o godz. 5.30 rano. Wtedy przestał logować się jego telefon komórkowy.

Krzysztof Dymiński wyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim 27 maja nad ranem. Szesnastolatek nie zabrał większego bagażu, ubrał się zwyczajnie. Wziął ze sobą telefon, ale później go wyłączył. Po wyjściu z domu we wsi Pogroszew-Kolonia, wsiadł w autobus linii 713 i ruszył w kierunku Warszawy.

Nagranie z okolic Poznania

Niemal cztery miesiące po zaginięciu szesnastolatka pojawił się kolejny trop. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych ukazało się nagranie, na którym widoczny jest młody chłopak, idący poboczem drogi krajowej nr 11 z Koszut do Kórnika, w kierunku Poznania. Osoba na nagraniu łudząco przypomina zaginionego.

"W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć" – napisała na Facebooku pani Agnieszka, mama zaginionego.