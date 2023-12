Krzysztof Dymiński widziany w Poznaniu? Jest apel matki chłopca

Rodzina Krzysztofa Dymińskiego nie ustaje w poszukiwaniach 16-latka. Chłopiec wyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim 27 maja 2023 roku przed 4 rano i do dziś nie ma z nim kontaktu. Teraz pojawił się nowy trop w tej sprawie. Osoba podobna do Krzysztofa była widziana w Poznaniu tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia. Niestety, było to w miejscu, gdzie nie ma monitoringu. W związku z tą sytuacją na portalu ePoznań opublikowano apel matki 16-latka.

Prosimy o pomoc kierowców mających rejestratory samochodowe jadących w nocy z 21.12 na 22.12 w godzinach 1:30 a 2:30 ul. Pułaskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Księcia Mieszka I w stronę Alei Wielkopolskiej). Pojawiło się zgłoszenie, że widziano tam osobę bardzo podobną do Krzysztofa. Bardzo proszę o kontakt do mnie na priv lub na nr 604944800 lub przez www.dyminski.pl Dziękuję bardzo. Tam nie ma kamer monitoringu, błagam o pomoc - napisała pani Agnieszka.