Zamiast wynajmu nieruchomości na doby prowadzili agencję towarzyską. Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą z Mazowsza

Mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej doprowadził do skazania członków tzw. grupy siedleckiej. Wśród skazanych są Karol R. ps. Lolek, jego ojciec Dariusz R., jego żona Sylwia R. oraz współdziałające z nimi osoby: Katarzyna Ch., Nicola L., Elżbieta D.

Wyroki dla oskarżonych

Sylwia R. i Katarzyna Ch. zostały skazane na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd zobowiązał oskarżone w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne, ponadto przez okres próby kobiety zostały oddana pod dozór kuratora. Sąd wymierzył też kary grzywny - Sylwii R. w wysokości 7 tys. zł. oraz orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa "równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 324 tysięcy złotych", a Katarzynie Ch. grzywnę w wysokości również 7 tys. zł i przepadek na rzecz Skarbu Państwa "równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 338 tysięcy złotych".

Nicola L. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne oraz karę grzywny w wymiarze 2 tys. zł.

Ponadto Karol R. ps. Lolek zajmował się w gangu również wytwarzaniem amfetaminy oraz handlem narkotykami. W przestępczy proceder handlu narkotykami zaangażowany był również jego ojciec – oskarżony Dariusz R. Oskarżonemu Karolowi R. zarzucono także posiadanie bez zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu maszynowego Scorpion oraz posiadanie narkotyków. Oskarżono o to także jego ojca – Dariusza R.

Elżbieta D. została skazana na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do pisemnego informowania Sądu raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu próby oraz orzekł karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł.

Zorganizowana grupa przestępcza w Siedlcach

Agencja towarzyska zamiast wynajmu nieruchomości na doby

Wyjaśniła, że według zasad określonych przez członków grupy, kobiety świadczące usługi seksualne musiały płacić 250 zł za dobę za możliwość pracy w kawalerce lub 150 zł za dobę za możliwość pracy w mieszkaniu lub domu wspólnie z innymi kobietami, bez względu na to, ilu klientów przyjęły danego dnia.

"Prawie 1,3 mln zł"

Wytwarzali narkotyki, którymi handlowali

Członkowie tej grupy wytwarzali znaczne ilości narkotyków, handlowali nimi, czerpali korzyści majątkowych z prostytucji uprawianej przez prawie 100 kobiet w co najmniej kilkunastu agencjach towarzyskich, handlowali bronią, popełniali przestępstwa przeciwko mieniu, a także przemycali z Białorusi do Polski a następnie m.in. do Wielkiej Brytanii papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości kilkuset milionów złotych.