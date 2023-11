11 listopada 2023 w Warszawie. Co robić w Święto Niepodległości? Oto najważniejsze wydarzenia w stolicy

11 listopada w Warszawie, 2023. Nadchodzące wydarzenia

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu 2023

Marsz Niepodległości 2023, Warszawa

Marsz Niepodległości, czyli cykliczne wydarzenie odbywające się 11 listopada, po raz kolejny przejdzie ulicami Warszawy. Wydarzenie, jak co roku, rozpocznie się o godz. 14.00 na rondzie im. Romana Dmowskiego. Trasa przemarszu będzie wiodła przez al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu), ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca, następnie uczestnicy dotrą na błonia Stadionu Narodowego.

Bieg Niepodległości 2023

Śpiewanki niepodległościowe z Ferajną z Hoovera

Ferajna z Hoovera to grupa znajomych, która spontanicznie połączyła swoje muzyczne talenty, by oddać hołd warszawskim powstańcom. Ciepły odbiór publiczności na ich występy sprawił, że grają do dziś przybliżając słuchaczom piosenki powstańcze, okupacyjne, a także utwory patriotyczne czy legionowe. Okrzyknęli się Ferajną z Hoovera, gdyż to właśnie na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu można spotkać ich w najważniejsze rocznice.