3 miliardy złotych dla Warszawy. Na co rząd przeznaczy pieniądze?

Poznaliśmy szczegóły rządowego programu wsparcia stolicy. - Rada Ministrów przyjęła rządowy program rozwoju Warszawy na lata 2023-2030. To jest program, który nawiązuje do wizji rozwoju Warszawy Lecha Kaczyńskiego - powiedział wicepremier Piotr Gliński na konferencji prasowej, która odbyła się przy Rondzie Daszyńskiego. Zaznaczył, że rząd ma trzy cele związane z inwestycjami:

Rządowe wsparcie dla Warszawy. Na jakie inwestycje?

1,5 mld zł - na trzecią linię metra

1 mld zł - obwodnica Pragi

kwoty nie podano - Trasa Świętokrzyska (Targowa – Al. Tysiąclecia)

250 mln zł - remont stadionu Skry, drugi etap inwestycji

50 mln zł rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba chcielibyśmy, żeby wreszcie zrealizowana została obwodnica Warszawy. Przypominam, że od rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz zapowiadano budowę obwodnic. To jest podstawa dla funkcjonowania miasta – powiedział Gliński.

Wczoraj, na konferencji prasowej do wsparcia rządowego odniósł się Rafał Trzaskowski. - 10 miliardów złotych rządzący zabrali Warszawie, a teraz do roku 2030 chcą oddać 3 miliardy złotych. Natomiast zawsze jeśli jakieś pieniądze się pojawiają, to możemy się z tego cieszyć. To ważne inwestycje. Rządy we wszystkich krajach Unii Europejskiej jakie znam wspierają stolice - powiedział prezydent Warszawy.