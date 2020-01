40-lecie Solidarności. Na PGE Narodowym odbędzie się wyjątkowy koncert

- 29 sierpnia na PGE Narodowym wielki koncert z możliwością obejrzenia go na żywo, ale też transmitowany przez telewizję publiczną, opowiadający tę historii - podkreślił Jacek Sasin.

A jak zaznaczył, „jest o czym opowiadać, o tej naszej drodze do wolności najnowszej, która właśnie się zaczęła od opozycji demokratycznej lat 70., która zaowocowała „Solidarnością” w 1980 roku, walką przez całe lata 80. i zwycięstwem, bo to, co się stało w 1989 roku i w latach późniejszych, to było zwycięstwo polskich dążeń do wolności, do niepodległości i warto o tym opowiedzieć w formie wydarzenia kulturalnego”.

Zapowiedział także, że koncert zostanie poprzedzony przemarszem z placu Piłsudskiego i piknikiem rodzinnym.

Czy wydarzenie będzie biletowane? Organizatorzy nie podali jak na razie takiej informacji.