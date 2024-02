80 lat temu AK wykonało zamach na Franza Kutscherę. Przypominamy najbardziej spektakularną akcję Armii Krajowej w Warszawie

Franz Kutschera - "Kat Warszawy"

Kutschera trafił do Warszawy w 1943 roku z rozkazu Heinricha Himmlera zastępując Jürgena Stroopa znanego jako kat getta warszawskiego. W stolicy Polski i na terenie podległego mu dystryktu Kutschera wprowadził niespotykany wcześniej terror, którego celem było zastraszenie ludności cywilnej i sparaliżowanie działalności polskiego ruchu oporu. Regularnie stosował odpowiedzialność zbiorową wśród Polaków. Za śmierć każdego Niemca lub akcję ruchu oporu rozstrzeliwano w trybie doraźnym „odpowiednią liczbę Polaków”.

Do tego w Warszawie praktycznie codziennie przeprowadzano łapanki wśród ludności cywilnej. Wkrótce po rozpoczęciu tak krwawych rządów dowództwo AK zdecydowało o konieczności zlikwidowania Kutschery. Zadanie powierzono słynnemu Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil”. O generale „Nilu” (wówczas jeszcze pułkowniku) mówiono, że Niemcy bali się go jak ognia. Obwieszczenia o rozstrzelaniach, egzekucjach etc. Kutschera początkowo podpisywał anonimowo tylko jako „Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski”. Kiedy polski wywiad AK dowiedział się, kto odpowiada za krwawe rządy w stolicy i Generalnym Gubernatorstwie, zaczęli szczegółową obserwację, która miała doprowadzić do zamachu na życie dowódcy SS.