Adriana Porowska zostanie wiceprezydentką Warszawy. Rafał Trzaskowski potwierdza Martyna Konieczek

Rafa Trzaskowski potwierdził, że Adriana Porowska zostanie wiceprezydentką Warszawy PAP/Rafał Guz

Ubiegający się o reelekcję Rafał Trzaskowski przyznał podczas poniedziałkowej konferencji, że jeżeli wygra wybory, to Adriana Porowska zostanie wiceprezydentką Warszawy. Tym samy potwierdził słowa lidera Trzeciej Drogi Szymona Hołowni, który zaproponował Porowską na to stanowisko. Według Hołowni Porowska miałaby zostać wiceprezydentką do spraw społecznych, jednak Trzaskowski nie potwierdził na razie takiego podziału obowiązków. Szczegóły poniżej.